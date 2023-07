Su edicola 'tazebao' il caso di Ugo Russo, domani processo

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - E' dedicato al caso 'Ugo Russo' il ragazzo ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina con un'arma giocattolo, il nuovo allestimento su edicole in disuso a Napoli divenute, come accadeva con i tazebao, spazi in luoghi pubblici per raccontare con testi e foto casi di ingiustizia sociale o di repressione di diritti, argomenti che - per gli ideatori del progetto - non trovano spazio adeguato sulla stampa tradizionale.

Sui manifesti incollati sulle serrande dell'edicola posta in piazza Cavour si può leggere la storia del giovane con vari contributi tra i quali quello di Ilaria Cucchi, Ascanio Celestini, Zerocalcare e del padre Vincenzo Russo.

Nei testi si ricorda anche che domani parte il processo al carabiniere accusato di omicidio volontario.

La 'seconda vita' delle edicole napoletane nasce da un progetto di 'Liberi Edizioni' che in città ha già allestito altre rivendite chiuse per attirare l'attenzione su campagne di sensibilizzazione per il diritto all'abitare o a casi come quello di Julian Assange, giornalista australiano tra i fondatori del sito web WikiLeaks da anni privato della libertà senza aver ricevuto nessun tipo di processo e di Mario Paciolla, il cooperante napoletano trovato senza vita in circostanze ancora da chiarire nel 2020 nella sua casa in Colombia, dove si trovava per un progetto Onu.