Rifiuti speciali in stato di abbandono, due denunce

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - Nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell' abbandono di rifiuti, militari stazione carabinieri forestale di roccarainola insieme a personale dell'Esercito hanno proceduto ad un accertamento presso un fondo sito alla via circumvallazione comune di Casamarciano (Na) in uso ad una ditta edile i militari hanno numerosi cumuli di rifiuti speciali in stato di abbandono provenienti principalmente da attività di costruzione e demolizione.

I rifiuti erano esposti agli agenti atmosferici. L'area di circa 4600mq è stata posta in sequestro. Due persone sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria. (ANSA).