Pompei Inn... Jazz 2023 tra artisti emergenti e interpreti noti

Il jazz d'autore colora l'estate a Pompei (NapolI) con tre doppi concerti che vogliono creare un'alchimia musicale tra artisti emergenti e interpreti affermati. L'appuntamento è dal 15 al 17 luglio (sempre a partire dalle 20.45) in piazza Schettini con "Pompei Inn...

Jazz". Il festival del jazz, giunto alla XI edizione, è promosso dall'associazione "Musicology" ed è patrocinato dal Comune. Il day one è sabato 15 luglio e si aprirà con l'esibizione di due 'enfant prodige' del jazz, annunciano gli organizzatori in una nota. Giovani ma già noti al pubblico internazionale, i fratelli Cutello, Giovanni al sax contralto e Matteo alla tromba, suoneranno a Pompei (peraltro reduci dall'Umbria Jazz 2023) accompagnati da Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria. A seguire (ore 22), lo spettacolo Walter Ricci sings N. K. Cole feat. Stefano Di Battista.

"Pompei Inn... Jazz" prosegue domenica 16 luglio con il concerto del Nothing Serious 6tet, vale a dire Ivan Forlenza al sax tenore, Antonio Scannapieco alla tromba, Pasquale Geremia al sax tenore, Alessandro Pennino al piano, Vincenzo Nigro al contrabbasso e Angelo Gregorio alla batteria. La serata prosegue (ore 22) con gli Ofunké - Latin Sound Project. È "Pompei Inn...

Jazz" anche lunedì 17 luglio. Si parte con il Michele Di Martino 5Tet Feat. Jerry Popolo. Sul palco si esibiranno Michele Di Martino al piano, Jerry Popolo al sax tenore, Giuseppe Dilengite alla tromba, Gianpiero De Honestis al basso e Luigi Del Prete alla batteria.

Questa edizione "Pompei Inn... Jazz" si chiude (ore 22) con Sarah Jane Morris & Solis String 4tet in "All you need is love".

Sul palco sarà di scena la voce di Sarah Jane Morris. Ad accompagnare la stella internazionale del jazz e dell'R'n'B ci saranno Vincenzo Di Donna al violino, Luigi Di Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia al violoncello.

L'XI edizione di "Pompei Inn... Jazz" è promossa dall'associazione "Musicology", presieduta dall'avvocato e musicista Gianpiero De Honestis.



