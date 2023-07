Pacco per 500 euro, ma è una truffa: ai domiciliari diciottenne

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 11 LUG - Si presenta come corriere, consegna un pacco per il nipote e si fa dare in cambio 500 euro in contanti. Ma l'anziana è vittima di una truffa: arrestato diciottenne. L'episodio è avvenuto a Pompei (Napoli), mentre il giovane finito in manette è un incensurato di Napoli.

A scoprire la truffa e a risalire all'autore sono stati i carabinieri della stazione di Pompei.

Tutto è partito dalla denuncia della vittima, finita in un copione purtroppo noto. Poco prima la donna era stata contatta al telefono di casa da un falso corriere, che le aveva anticipato l'imminente arrivo di una consegna per il nipote, spiegando anche che il mancato ritiro avrebbe comportato pesanti penali a carico del destinatario. Altra precisazione: alla consegna avrebbe dovuto corrispondere 500 euro. Pochi minuti dopo al citofono suono il postino, ovviamente sempre falso, che arrivato alla porta di casa lascia il pacco e si fa consegnare la cifra pattuita.

La donna però inizia a porsi delle domande, avvisa del fatto i familiari e, realizzando di essere rimasta vittima di una truffa, contatta il 112. I militari dell'Arma, raccolte le dovute informazioni, si mettono alla ricerca del falso corriere, rintracciando il giovane in breve tempo. Lo bloccano e recuperano anche l'intera somma sottratta all'anziana. Il diciottenne, arrestato con l'accusa di truffa, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).