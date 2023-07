Nasce il Club Napoli Boscoreale 'Lava&Lapilli'

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - L'onda lunga del grande entusiasmo che ha accompagnato il trionfo in campionato del Napoli non si ferma. C'è già forte attesa per la nuova avventura della squadra che dovrà difendere lo scudetto con Rudi Garcia in panchina al posto di Luciano Spalletti. Lo si vede da grandi e piccoli segnali. In questo filone si inserisce anche la nascita di un nuovo sodalizio: il Club Napoli Boscoreale 'Lava & Lapilli' che sarà presentato ufficialmente sabato prossimo 15 luglio alle 19 in via Giovanni Della Rocca, 309 a Boscoreale.

Il progetto nasce dall'idea di un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione per il Napoli. Tra i promotori il presidente del club, Gaetano Troise, il vice Antonio Sorgente e con loro un primo gruppo iniziale formato da Carmine Carillo, Salvatore Bello, Dario D'Acunzo, Francesco Maresca, Pasquale Troise e la componente 'rosa' con Tiziana Zanca ed Alessia Sorgente. "L'obiettivo - spiega Gaetano Troise - è interagire, integrare e condividere l'amore per i nostri colori. Perchè Lava&Lapilli? Perchè non è solo un nome ma un intero territorio che va da Terzigno a Pompei passando per Boscotrecase e Trease.

Invitiamo tutti i cuori azzurri che abitano alle falde del Vesuvio ad unirsi sotto un unico vessillo, quello del Club Napoli Boscoreale, come già storicamente accadeva tra gli anni '80/90", legato indissolubilmente alla figura dello scomparso presidente, Gaetano Ardia. Alla serata di sabato interverranno tra gli altri due ex azzurri. Si tratta di Gianni Improta, il 'baronetto' di Posillipo, come veniva chiamato in campo per il suo stile di gioco, e Gennaro Iezzo, portiere protagonista della cavalcata azzurra della rinascita dalla serie C1 all'Europa.

