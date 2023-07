La Campania attiva il servizio dello psicologo di base

Garantire alla popolazione ma soprattutto alle fasce deboli, bambini, adolescenti e anziani il diritto all'assistenza psicologica. Con questo intento la Campania, prima Regione in Italia, ha istituito la figura dello psicologo di base. Inizialmente saranno 146 gli psicologi che entreranno in servizio e che garantiranno un primo livello di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini. Oggi la presentazione con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"Gli psicologi di base - ha spiegato il presidente dell'Ordine degli psicologi della Campania, Armando Cozzuto - si occuperanno di fornire un grandissimo supporto all'importante lavoro svolto dai medici di medicina generale e dai pediatri e potranno intervenire laddove il medico o il pediatra lo riterrà necessario e potranno anche garantire un accesso diretto della popolazione soprattutto in considerazione del fatto che oggi ci sono pochissime aziende che hanno psicologi strutturati". La Campania ha fatto da apripista. L'iter legislativo e amministrativo è partito con l'approvazione della legge regionale n.35 del 3 agosto 2020 avverso la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva presentato ricorso, poi respinto con sentenza dalla Corte costituzionale rendendo così a tutti gli effetti operativa la legge regionale. Nel luglio dello scorso anno, dopo l'approvazione in Giunta regionale, è stato pubblicato il regolamento attuativo e a dicembre si è insediato l'Osservatorio regionale con il compito di lavorare per l'attivazione dei corsi abilitanti e di monitorare gli avvisi pubblici delle Asl. In seguito alla pubblicazione degli avvisi pubblici e delle manifestazioni d'interesse da parte di tutte le Asl della Campania, sono stati individuati i professionisti idonei ed è stata redatta la graduatoria a cui attingere. Un servizio che - come sottolineato da Cozzuto - farà anche risparmiare la sanità pubblica campana perché "aumenterà la sostenibilità del sistema sanitario regionale". Il prossimo obiettivo è una legge nazionale che istituisca il servizio di psicologia di base.



