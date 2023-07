'Casal Velino come Ibiza e Miami', musica sea front

(ANSA) - SALERNO, 11 LUG - Al centro della costa Cilentana, tra i borghi marini di Acciaroli e Marina di Ascea: a Casal Velino nasce un nuovo progetto per l'estate. Basta il mare al divertimento, e perché nasca un club gli unici ingredienti da aggiungere sono una pedana sea front e una musica di qualità.

È il Modis Music Club che, in collaborazione con Martini, presenta Modis Martini Beach Arena. La nuova realtà del territorio, nata da un'idea di quattro ragazzi (Stefano Di Nicuolo, Gennaro Scola, Stefano Morinelli, Ivan Morinelli) è pronta ad accompagnare il tramonto con un sottofondo di note di qualità. Come Ibiza e Miami, a Casal Velino la consolle si accende tutte le sere all'imbrunire e, il sabato alle 22 e la domenica alle 18, a rotazione, girano i dischi quattro dj di fama e due di nuova generazione per deliziare, con accordi vista mare, turisti, vacanzieri, residenti.

Ma perché sia un'estate da cartolina, al calendario si aggiungono due date straordinarie, due dj set d'autore nel mese di agosto, con altrettanti mostri sacri della consolle internazionale. Due ospitate distinte alle quali si potrà accedere gratuitamente, usufruendo, di concerto con il Comune, anche della ZTL, così da vivere i live in sicurezza avvalendosi anche degli spazi limitrofi oltre che della spiaggia. Chicca nella chicca, i due grandi eventi all'orizzonte saranno free entry.

«Abbiamo una storia da custodire, spiagge meravigliose e d'estate le iniziative e gli eventi non mancano. Abbiamo pensato di coccolare la vita notturna, riprendere il filo con tante nuove generazioni che hanno bisogno di una proposta nuova, diversa, convincente e rassicurante per le famiglie. By night è divertimento e cultura, anche musicale. Per questo porteremo a Casal Velino i grandi nomi del dj set internazionale», spiega uno dei soci Stefano Di Nicuolo. (LA PROGRAMMAZIONE La sperimentazione ha già preso il via, ma si prosegue no stop per i mesi di luglio e agosto: suonano Fernando Opera, Gigi Squillante, Marco Corvino, Nanni Coppola, quattro veterani della consolle, grandi professionisti del settore che hanno raccontato con la loro musica le notti partenopee e salernitane più leggendarie, concedendosi ai club più in voga negli anni ’90. A completare la proposta musicale Marco Ceraso e Kelly Cappuccio, dj di nuova generazione particolarmente talentuosi e già apprezzati. Ad agosto due dj set d’autore con i mostri sacri della consolle internazionale: venerdì 11 agosto Miss Ananè moglie del dj americano Little Luoie Vega; mercoledì 23 l'autore della hit mondiale La Mezcla Michel Cleis. ANANÈ I primi guadagni li ha spesi per un biglietto di sola andata: Capo Verde-New York City. Il suo sogno era la musica, diventare un'artista. Le notti newyorkesi l'hanno portata a conoscere il dj «Little» Louie Vega. Da lì è stato un crescendo. Oggi, Anané Vega è una donna risolta, regina delle notti internazionali: dalle consolle di Ibiza a quelle di Miami, ed è alla guida di due etichette discografiche che promuovono il «sound afro elettronico» a livello mondiale. MICHEL CLEIS Autore della hit mondiale dal titolo La Mezcla, da anni salda in classifica, il brano risuona nei club più importanti del globo. Producer di successo, è passato dall'essere un producer come molti altri, con qualche vinile all'attivo, a diventare l'artista più caldo del momento. Nato e cresciuto nella Svizzera italiana, Michel Cleis parla 5 lingue e si è formato musicalmente ascoltando tutto: da Miles Davis e John Coltrane ai Beatles, fino al cantautorato italiano come Lucio Battisti. A dispetto di un'infanzia che lo avrebbe visto diventare panettiere, Michel diventò un praticante psicologo. Galeotto fu un incidente, avuto mentre giocava a basket e che lo costrinse a letto per 3 mesi. Compra un campionatore e da lì inizia a giocare con i dischi. ANSA).