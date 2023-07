All'ospedale 'Monaldi' la cultura come cura e terapia

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - La cultura come cura e come terapia, Maurizio de Giovanni incontra il personale sanitario dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli per discutere di sentimenti, ma anche di scienza e di numeri.

Questa mattina, nell'aula Monaldi dell'omonimo ospedale, lo scrittore partenopeo ha presentato il suo romanzo "L'Equazione del Cuore", non l'ultimo libro scritto, ma sicuramente quello che è più vicino al mondo degli ospedali e di chi, ogni giorno, raccoglie e ascolta le storie di pazienti, familiari, ma anche colleghi.

"Chi lavora in ospedale ha la più bella delle sere, voi tornate a casa pensando di aver migliorato o anche solo allungato di un giorno la vita di qualcuno. Questo è il posto dove si combatte la solitudine. Un posto ricco di storie e il mondo ha bisogno di storie. Perché sono proprio queste a restare nella memoria, ad arricchirci e a cambiare inevitabilmente la vita di ognuno di noi", ha detto Maurizio de Giovanni.

"L'incontro di oggi rappresenta il primo di una serie di eventi a cui stiamo lavorando per promuovere la lettura e la diffusione dei libri come cura negli ospedali. Grazie alla sinergia con l'associazione di volontariato Koinè - insieme con l'ammalato, abbiamo allestito diversi punti di lettura nelle sale di attesa dei nostri ospedali. Al C.T.O., inoltre, è già in essere un percorso di medicina narrativa che vede il personale sanitario del Pronto soccorso utilizzare la scrittura come strumento di prevenzione e riduzione del burnout", ha spiegato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.

"Ringrazio Maurizio de Giovanni che ha aderito con entusiasmo al nostro evento e che ha saputo regalare a tutti noi un momento di profonda umanità", ha concluso. (ANSA).