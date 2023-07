A Pozzuoli il il turismo è 'balneAbile'

Taglio del nastro, giovedì 13 luglio, per il progetto "Turismo BalneAbile", un' iniziativa del Comune di Pozzuoli realizzata dalla cooperativa sociale Lilliput in favore di 40 disabili che avranno accesso al mare attraverso una spiaggia senza barriere grazie anche a personale qualificato che li accompagneranno ed assisteranno nelle attività di balneazione e di fruizione della spiaggia e del mare.

L'appuntamento è per le 9,30 al Key beach in viale Sibilia a Pozzuoli. Presenti, tra gli altri, il sindaco Gigi Manzoni ed il presidente della cooperativa Lilliput Giovanni Tagliaferri.





