A Baronissi parcheggi rosa per le donne coi figli piccoli

Parcheggi riservati a Baronissi per le gestanti e le neo mamme: è l'idea dell'amministrazione comunale che ha pubblicato un avviso per il "rilascio di permessi 'rosa' per la sosta". Da ora, dunque, nel comune a pochi chilometri da Salerno sarà possibile presentare domanda per poter parcheggiare in appositi stalli dedicati alle donne in gravidanza e alle mamme che viaggiano in auto con figli fino ai 2 anni.

I nuovi parcheggi rosa sono collocati in diverse zone del Comune, in luoghi strategici: nei pressi delle farmacie, davanti a una scuola, nel piazzale di un supermercato, vicino ad alcuni parchi pubblici.

Un'idea di cui va fiero il sindaco, Gianfranco Valiante. "E' un piccolo ma doveroso gesto di attenzione per le donne e per i bambini", ha commentato. "I parcheggi rosa rappresentano un grande contributo sociale perché favoriscono la mobilità di donne in stato di gravidanza e di mamme con figli piccoli, permettendo di parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi".

"Questa iniziativa - aggiunge l'assessore alle pari opportunità, Maria Sarno - darà la possibilità alle donne incinte di poter parcheggiare con comodità nei punti più sensibili del territorio. I nuovi spazi di sosta sono stati infatti posizionati in luoghi strategici per accedere ai servizi, ad esempio vicino a scuole e farmacie".

Per i nuovi parcheggi potrà essere richiesto al Comando di Polizia municipale uno speciale contrassegno che verrà rilasciato dopo aver presentato domanda. Il permesso darà diritto ad una sosta di massimo tre ore.



