Tavares e Urso, l'obiettivo è un milione di auto in Italia

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares lavoreranno insieme per raggiungere l'obiettivo di produrre in Italia un milione di auto. E' emerso nell'incontro al ministero, in cui Tavares ha annunciato anche la produzione di un quinto modello a Melfi, oltre ai quattro già previsti. Si tratterà di modelli premium di alto valore - ha spiegato - per marchi stranieri, più uno italiano sulla nuovissima piattaforma Stla-M , presentata la scorsa settimana.

Il quinto modello potrebbe essere una Jeep. Stellantis ha ribadito "il continuo e forte impegno dell'azienda nei confronti dell'Italia, una delle tre radici di Stellantis insieme a Francia e Stati Uniti".

E' stato costituito un gruppo di lavoro tecnico - spiega il ministero - per giungere entro fine mese a un "accordo di transizione" nel quadro di una rinnovata politica industriale europea che dovrà tutelare la produzione e l'occupazione interna.

Stellantis ritiene che l'incontro "abbia mostrato la necessità di un dialogo continuo e proficuo con tutti gli stakeholder per costruire insieme un progetto globale per l'Italia che tenga conto di diversi fattori come le previsioni di mercato, l'accessibilità economica delle auto per i clienti italiani, l'impatto di normative come l'Euro 7 sulla Fiat Panda, gli incentivi per mantenere la competitività italiana come il costo dell'approvvigionamento energetico e il costo di trasformazione". (ANSA).