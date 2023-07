Rocciatore cade in dirupo, salvato con elicottero a Casamicciola

Un rocciatore al lavoro sulle montagne di Casamicciola per gli interventi di messa in sicurezza post frana è caduto in un dirupo, nella zona dell'alveo Negroponte, mentre era impegnato nel disgaggio massi e nel taglio della vegetazione, per conto della Sma Campania.

L'uomo, 32 anni ed originario del Senegal, è caduto da un'altezza di tre metri perdendo conoscenza ed è stato inizialmente soccorso dal resto della sua squadra di lavoro ed in seguito da alcuni abitanti della zona. Il rocciatore ha dovuto attendere diversi minuti l'arrivo dei sanitari del 118 e dei pompieri della caserma di Ischia poiché era caduto in una zona impervia: per portarlo in salvo è intervenuto un elicottero dei Vigili del Fuoco levatosi in volo da Pontecagnano che lo ha condotto all'eliporto di Casamicciola e da lì è stato ricoverato all'ospedale Rizzoli dove ha ripreso conoscenza e dove viene attualmente sottoposto agli esami del caso.

Secondo i sanitari dell'ospedale isolano l'uomo avrebbe accusato un malore prima di cadere ma sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ischia.



