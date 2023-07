Metalmeccanici: sciopera il Sud, 'adesioni altissime'

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Adesioni "altissime", secondo quanto riferito da Fim Fiom e Uilm, allo sciopero di 4 ore in tutti i distretti industriali della Campania. Da Pomigliano d'Arco, a Nola, al Fusaro, fino a Caserta ed Avellino braccia incrociate delle tute blu di tutto il Mezzogiorno per rivendicare la centralità del settore nell'economia italiana.

Tanti i reparti fermi negli stabilimenti Stellantis, Avio Aero e Leonardo. Lo sciopero è stato voluto dalle tre organizzazioni di categoria per chiedere al Governo risposte concrete su salario, precarietà, ammortizzatori sociali, legalità, salute e sicurezza, investimenti, politiche industriali, transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica. Presidi unitari si sono svolti davanti alle Prefetture delle cinque province campane. Lo sciopero, nelle intenzioni del sindacato, è una tappa del percorso di mobilitazione "per chiedere al Governo - come ha confermato la segretaria nazionale Fiom, Silvia Simoncini a Napoli - di affrontare i tanti tavoli di crisi e di mettere in campo un piano industriale che impedisca la desertificazione in particolare al Sud". (ANSA).