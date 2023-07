Il Giffoni Film Festival ricorda Pasolini e i suoi 100 volti

Pier Paolo Pasolini: i suoi '100' volti. E' il progetto pensato dal Giffoni Film Festival in occasione del centenario della nascita di una delle voci più rappresentative e controcorrente del Novecento italiano. La presentazione del progetto e le prime proiezioni dei film si terranno nel corso dell'edizione 2023 del festival di Giffoni, in programma a Giffoni Valle Piana dal 20 al 29 luglio.

Il progetto sarà presentato il prossimo 23 luglio, nell'ambito di #Giffoni53, nella sala sonferenze della Giffoni Multimedia Valley, con inizio alle ore 11.30. A partire dal prossimo 21 luglio, nella sala Verde della Giffoni Multimedia Valley, partirà la rassegna cinematografica dal titolo "Scritto e diretto da Pier Paolo". Fino al 27 luglio, con inizio alle ore 20.00, saranno proposti sette titoli della produzione cinematografica di Pasolini, tra film diretti o sceneggiati. A partire da settembre si svolgerà una rassegna cinematografica dedicata alle scuole. Tra le attività che inizieranno in questa prima fase del progetto anche "Comizi d'amore", interviste sul tema dell'amore che vedranno protagonisti i ragazzi attraverso il format dell'auto-narrazione. Le interviste daranno vita ad un docu-film, realizzato dal team della produzione di Giffoni, che sarà presentato nel corso dell'evento finale del progetto previsto per gennaio 2024.

Completano il progetto talk, convegni, reading dedicati alla produzione poetica e letteraria di Pasolini, un contest musicale e spettacoli dedicati ad una delle più grandi passioni di Pier Paolo Pasolini, la musica. A settembre, infine, verrà inaugurata la mostra "Pasolini 22-22" curata da Marcello Gallo e Vincenzo Trepiccione.



