Governance Pool Sole 24 Ore, De Luca e Manfredi perdono consensi

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Sono in calo di consensi, rispetto alle percentuali con cui sono stati eletti, sia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sia, in modo più contenuto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. E' il verdetto del Governance Pool 2023 realizzato dal Sole 24 Ore che misura il gradimento degli amministratori locali.

Al decimo posto nella classifica nazionale dei sindaci, e primo tra quelli dei capoluoghi campani, c'è Clemente Mastella, con un consenso del 59 per cento che migliora del 6,3% la percentuale della rielezione del 2021 (52,7). Il sindaco di Benevento è l'unico a migliorare la sua performance elettorale.

Il governatore De Luca viene accreditato oggi di un consenso del 54,5%, nono miglior risultato tra i presidenti di Regione ma con il calo più consistente (-15%) rispetto al 69,5% della rielezione nel 2020. Il sindaco di Napoli si piazza al sedicesimo posto nella classifica nazionale del gradimento, con un 56,5 in calo di 6,4 punti rispetto al dato elettorale di due anni fa. Bisogna scendere molto più in basso per trovare gli altri tre sindaci delle città capoluogo campane: Vincenzo Napoli (Salerno) è al 67.mo posto, con un consenso del 50% (- 7,4 in due anni), Carlo Marino (Caserta) è 77.mo (48%, - 5, 7 in due anni), chiude l'avellinese Gianluca Festa, 83.mo nella classifica nazionale, con un gradimento del 44%, in calo di 7,5 punti rispetto all'elezione del 2019. (ANSA).