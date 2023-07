Frattamaggiore, parco inclusivo in memoria fondatore scoutismo

Sarà il sindaco Marco Antonio Del Prete a inaugurare, alle 18,30 di mercoledì 12 luglio, il nuovo parco inclusivo di Frattamaggiore (Napoli), una struttura riqualificata con i fondi della Città Metropolitana di Napoli e del Ministero che sarà messa al servizio dei bambini e delle famiglie. Il parco, intitolato a Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo, è dotato di due mini campetti da calcio e basket, un'area giochi inclusiva e un'area per gli amici a 4 zampe.

"Assunsi l'impegno di riqualificare la villetta rendendola quanto più inclusiva possibile due anni fa - dichiara il sindaco - quando, insieme ai nostri ragazzi e alle tante famiglie presenti, decidemmo di installare una panchina gialla, simbolo della lotta al bullismo, a ridosso degli accessi delle Scuole Marconi e Capasso. Il bullismo si combatte anche così: raccontando ai nostri ragazzi la ricchezza che deriva dalla diversità". Alla manifestazione, oltre ai responsabili dell'ambito N17 e alle associazioni locali, anche la presenza della "Battaglia di Andrea", associazione voluta e invitata direttamente dal sindaco. "Finalmente un altro parco giochi inclusivo - dichiara Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' - ringraziamo il sindaco Del Prete per averci invitato a tagliare il nastro insieme a lui, faremo tante altre cose insieme". "Vogliamo - dice ancora il sindaco - rendere la città vivibile a tutti: insieme con 'La Battaglia di Andrea' e altre associazioni locali affronteremo altri discorsi per rendere la nostra città ancora piú inclusiva". Tra gli ospiti, anche il Leo Club di Frattamaggiore, che, in rappresentanza dei Club dell'Area nord del Distretto 108 YA, ha donato alla Comunità frattese un "pesce mangia plastica", un raccoglitore di bottiglie per tenere pulito il parco e sensibilizzare tutti sulla tematica della plastica nei mari e nell'ambiente.



