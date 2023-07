Feltrinelli piazza dei Martiri, ecco le novità dopo il restyling

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Il megastore Feltrinelli Chiaia, che in oltre vent'anni ha visto passare tra i suoi scaffali personalità della letteratura nazionale e internazionale come Josè Saramago, Banana Yoshimoto, Amos Oz, Daniel Pennac, Gore Vidal, Alessandro Baricco, Antonio Tabucchi, Stefano Benni, sfoglia un nuovo capitolo della sua storia. La nuova libreria di piazza dei Martiri riapre, dopo gli interventi di restyling, e offre ai lettori un ambiente definito da arredi realizzati con materiali di recupero che ospitano le proposte editoriali tematiche - come quella ideata per valorizzare le risorse intellettuali locali e la storia del territorio - e da grandi lampadari a sospensione.

Il nuovo design vede la presenza a scaffale di 42.000 titoli dislocati lungo tutta la superficie di vendita. Al tempo stesso offre percorsi di conoscenza e intrattenimento trasversali che ciascun lettore può intraprendere a partire dai propri interessi e preferenze. All'ingresso il pubblico è accolto con il meglio della narrativa contemporanea, dalle novità nazionali e internazionali a best-seller e long-seller.

Il percorso prosegue sui due piani dove si diramano le diverse "isole di cultura", settori che intersecano i generi letterari con le passioni dei lettori.

Al piano terra, l'International Bookshop è lo spazio di proposta con oltre 4.000 titoli interamente dedicato alla letteratura in lingua inglese, francese e spagnola.

Al piano -1 la Libreria dei bambini ospita oltre 7.000 proposte di lettura per i più piccoli Agli appassionati di musica è dedicato il nuovo reparto vinili con una proposta di 1.200 referenze. Proseguendo si giunge alla sezione interamente incentrata sulla cultura Pop in tutte le sue varianti espressive: dal Manga al Fantasy al Comics. Pensato per i lettori più giovani (ma non solo) questo reparto accoglie anche i suggerimenti dei Booktoker e le classifiche dei libri che popolano sulle piattaforme di TikTok e Wattpad. A completare l'offerta anche una serie di innovazioni digitali, proposte per rendere più immediato e veloce il processo di acquisto: dalla presenza di casse self-check out che consentono di snellire le code alla possibilità di effettuare pagamenti in mobilità direttamente al libraio. La tecnologia è al servizio anche dei consigli di lettura, grazie al servizio di Whatsapp che consente di restare sempre in collegamento con la squadra di librai di piazza dei Martiri per effettuare ordini e ricevere consigli sulle prossime letture. La serata di apertura, martedì 11 luglio a partire dalle 19.30, sarà una grande festa insieme a tanti autori, voci del territorio e amici della libreria. Tra i nomi già confermati: Erri De Luca, Viola Ardone, Maurizio De Giovanni, Rachele Furfaro, Wanda Marasco, Titti Marrone, Valeria Parrella. (ANSA).