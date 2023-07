Droga, sequestrato pacco per Rotterdam con 120mila euro

Quattro chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati insieme con 125mila euro in contanti e un ventisettenne di Afragola (Napoli) arrestato: è il bilancio di un controllo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore (Napoli) che ha individuato in un centro di spedizioni di Casandrino un pacco destinato a Rotterdam contenente 119.500 euro in banconote di diverso taglio.

Una volta identificato il mittente della spedizione i militari gli hanno perquisito la casa e qui sono stati trovati 4 chilogrammi di droga, tra hashish, marijuana, metanfetamine, funghi allucinogeni e pasticche di ecstasy. Lo stupefacente era sistemato in appositi contenitori in vetro e campionato per tipologia, una sorta di vetrina di esposizione, secondo i finanzieri, per promuoverne la vendita.

Sequestrato anche altro denaro contante, per 5.500 euro, insieme con materiale per il confezionamento delle droghe, come bilancini di precisione, buste di cellophane e contenitori di plastica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA