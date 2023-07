Bagnino accoltellato a Napoli per un lettino, è fuori pericolo

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - È fuori pericolo il bagnino 41enne che ieri è stato accoltellato sulla scogliera adiacente al lido balneare di Marechiaro, a Napoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) tutto è avvenuto mentre l'uomo stava ritirando i lettini utilizzati dai bagnanti per prendere il sole: al culmine di un diverbio con un ragazzo con il quale stava litigando è stato colpito da due fendenti all'addome.

L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nell'ospedale Fatebenefratelli, che si trova in zona, e adesso i sanitari ritengono che sia fuori pericolo. Proseguono, intanto, le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura per ricostruire nel dettaglio l'accaduto e individuare i responsabili: i reati ipotizzati sono aggressione, tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio. (ANSA).