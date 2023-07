Bagnino accoltellato a Napoli, la polizia ferma un minore

Per l'accoltellamento del bagnino di 42 anni avvenuto nella giornata di ieri a Marechiaro, a Napoli, gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno sottoposto a fermo un minore che ora è indiziato del tentato omicidio. La vittima, che è fuori pericolo anche se tuttora ricoverata in prognosi riservata, è stata raggiunta da due fendenti al culimine di un lite che - secondo una prima ricostruzione - sarebbe avvenuta per futili motivi. Le indagini svolte dalla Squadra mobile, dall'Upg e dal commissariato di P.S. San Carlo Arena, e coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno consentito di identificare e fermare, nel giro di poche ore, il presunto autore del fatto.



