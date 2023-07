Arrivato a Ischia il premio Oscar Brendan Fraser

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - È arrivato a Ischia Global l'attore Brendan Fraser, premio Oscar come miglior protagonista 2023 per "The Whale" di Darren Aronofsky. Accompagnato dalla fidanzata Jeanne Moore, l'attore canadese naturalizzato statunitense lanciato dalla saga "La Mummia" è stato accolto da Pascal Vicedomini, produttore e fondatore del Film and Music festival che lo premierà sabato 15 al Regina Isabella come Global Actor dell'anno.

Oltre 120 le star, tra protagonisti di Hollywood, dello spettacolo internazionale e italiani, approdati sull'isola verde o attesi fino al 16 luglio. Già ad Ischia il produttore musicale Clive Davis, il regista irlandese Jim Sheridan, la produttrice e regista inglese Trudie Styler, il regista britannico Mike Figgis, la musicista anglo cinese Rosey Chan, l'attrice Clara McGregor (figlia del celebre attore Ewan), Tony Renis (Presidente onorario Accademia Internazionale Arte Ischia). In arrivo il regista di grandi film come "Chicago" e "La Sirenetta" Rob Marshall (Legend Award - nel nome di Luchino Visconti), la compositrice premio Oscar Diane Warren (William Walton Legend Award), la pop star Sofia Carson.

Il Global Festival è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia con il sostegno del MiC(DG Cinema e Audiovisivo) e della Regione Campania, realizzato in collaborazione con Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar, The Hollywood Reporter e di Rai - Radio2. Oltre duecento le proiezioni gratuite nei cinema e nelle piazze dell'isola. (ANSA).