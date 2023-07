45enne accoltellato a Napoli, rischia la vita

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - È stato accoltellato da alcuni sconosciuti ed ora è in pericolo di vita. Secondo una prima sommaria ricostruzione, è accaduto ieri sera, a Napoli. La vittima, un uomo di 45 anni, sarà sottoposto ad un intervento ai polmoni.

Sono stati i carabinieri ad intervenire al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini: l'uomo, ma le indagini lo chiariranno, sarebbe stato accoltellato in vico Spaventa. Trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare, il 45enne è ricoverato in condizioni gravi. Indagini in corso per chiarire dinamica.

