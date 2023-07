Scontro frontale nel Casertano, muore un motociclista

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Nella tarda serata di ieri un motociclista è morto in un incidente stradale nel Casertano. Il fatto si è verificato sulla strada statale 7 bis, uscita Domiziana Pinetamare, in via Napoli nel comune di Castel Volturno. Qui si è verificato uno scontro tra un'auto ed una motocicletta. Dopo lo schianto tra i due veicoli, il conducente del motociclo è stato sbalzato e trovato privo di vita in un canneto adiacente la sede stradale.

Sul posto la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondragone. (ANSA).