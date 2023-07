Quattro morti in incidenti stradali nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 09 LUG - È di 4 morti in diversi incidenti stradali, il tragico bilancio delle ultime ore sulla strade del Casertano. A Castel Volturno, nei pressi dell'uscita della Statale 7bis, un'auto ed una moto si sono scontrate: il centauro di 32 anni, Antonio Di Fraia di San Marcellino, è deceduto dopo un volo di alcuni metri e una violenta caduta sull'asfalto, mentre gli occupanti della vettura si sono allontanati. La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, sta cercando di accertare a chi appartenesse l'auto, e di ricostruire la dinamica. La moto è rimasta distrutta.

A Pastorano, lungo la statale Appia, un 18enne di Vitulazio, ha perso la vita mentre era in moto con la fidanzata, rimasta gravemente ferita e ricoverata all'ospedale di Caserta.

A Francolise, nella frazione Sant'Andrea del Pizzone, un giovane ghanese di 32 anni è morto nell'impatto tra un'auto ed un autocarro, i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per estrarre le vittime dall'abitacolo, trasformato in una trappola di lamiere; anche gli altri tre occupanti dell'auto e il conducente dell'autocarro hanno riportato ferite. Infine ad Alife un 65enne è morto dopo che l'auto su cui viaggiava è finita contro un muro. (ANSA).