Giovane di 20 anni ferito con un coltello a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Nella serata di ieri un 20enne è stato ferito a Napoli, probabilmente con un coltello. Stanno cercando di capirne di più i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervenuti presso il'ospedale CTO dei Colli Aminei dove il giovane è stato portato.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane era in Piazza Sanità quando alcuni sconosciuti in sella ad uno scooter lo avrebbero colpito ad un braccio e una gamba con un coltello. La vittima non è in pericolo di vita ma è ancora in osservazione. (ANSA).