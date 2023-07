Auto si ribalta su A16, due feriti

(ANSA) - AVELLINO, 09 LUG - Grave incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, per una 52enne e un 38enne di Avellino sull'A16 Napoli-Canosa. L'auto a bordo della quale viaggiavano in direzione sud, nel tratto ricadente nel territorio del comune di Monteforte Irpino, si è ribaltata dopo una sbandata. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'ospedale "Moscati" di Avellino. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Avellino che dopo avere estratto i feriti dall'auto, hanno rimosso il veicolo e rimesso in sicurezza la carreggiata.

