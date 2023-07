Accoltellato durante una lite a Napoli, 42enne in ospedale

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Un uomo di circa 42 anni è stato colpito all'addome da alcuni fendenti nella zona di Marechiaro, a Napoli, al culmine di un diverbio. La vittima è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli dove viene sottoposto in questi minuti a operazione chirurgica.

Sono in corso indagini da parte dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli per ricostruire l'accaduto.

(ANSA).