Aggressione all'esterno di una discoteca, denunciati in 7

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - Per l'aggressione avvenuta stanotte all'esterno di una discoteca del lungomare di Casamicciola ai danni di due minorenni ischitani i carabinieri della compagnia di Ischia hanno denunciato sette persone per rissa e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione dei militari, cinque minorenni ischitani e due giovani napoletani, di cui uno minorenne, si sono affrontati dopo la serata in discoteca per futili motivi e gli aggressori hanno colpito tre minorenni con dei cocci di vetro procurandogli ferite lievi. I sette giovani saranno proposti per il divieto di accesso ad eventi e manifestazioni di spettacolo ed il maggiorenne non isolano anche per il foglio di via obbligatorio da Ischia.(ANSA).