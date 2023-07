Sos sindacati, inviare reparti speciali in carcere Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 08 LUG - Riesplode la protesta dei sindacati della Polizia penitenziaria nei confronti della situazione di permanente emergenza del carcere di Avellino. I segretari di Sinappe, Uilpa, Uspp, Cgil Fp, Cnpp e Cisl Fp denunciano una "gestione alla deriva", e chiamano direttamente in causa la direzione della Casa circondariale per le continue aggressioni da parte dei detenuti che subisce il personale in servizio.

I sindacati chiedono l'incremento dell'organico e l'invio ad Avellino di una aliquota dei reparti speciale del Gom per garantire la sicurezza dell'istituto e la immediata chiusura della "custodia aperta" che, proprio a causa della carenza di personale di sorveglianza, determina quasi quotidianamente problemi di gestione. Lunedì spiegheranno nel dettaglio le denunce nel corso di una conferenza stampa convocata al Circolo della Stampa di Avellino. (ANSA).