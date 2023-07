Cuoca ustionata al volto in ristorante nel Salernitano

(ANSA) - SAPRI, 08 LUG - Una cuoca di un ristorante di Sapri, nel Salernitano, è stata ricoverata in ospedale per aver riportato ustioni al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe rimasto vittima di un ritorno di fiamma sprigionatosi dai fornelli della cucina del ristorante. È stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La donna non è in pericolo di vita. (ANSA).