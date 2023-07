Vigili del Fuoco salvano rettile e cucciolo di volpe

(ANSA)- AVELLINO, 7 LUG- Provvidenziali interventi nelle ultime 24 ore dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino e delle sedi distaccate per il salvataggio e il recupero di animali. Una squadra dei pompieri del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in una abitazione di San Sossio Baronia all'interno della quale aveva trovato rifugio un serpente. L'esemplare di Cervone, questa la razza del rettile, è stato catturato e affidato al servizio veterinario della Asl.

Alla periferia di Avellino, i Vigili del Fuoco hanno invece salvato un cucciolo di volpe rimasto incastrato in una recinzione. È stato liberato ed è tornato libero nel suo habitat. (ANSA)