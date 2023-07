Tartaruga Caretta Caretta fa il nido sulla spiaggia di Licola

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Ha scelto il Parco Regionale dei Campi Flegrei, e in particolare la spiaggia di Licola, una tartaruga Caretta Caretta come luogo ideale per il suo nido di deposizione di uova.

Il presidente dell'Ente Parco, nella sua veste di ente gestore del sito Natura 2000, a tutela della specie Caretta Caretta che è protetta dalle direttive comunitarie, ha emanato un'ordinanza di divieto di accesso al sito di nidificazione.

Il nido è sottoposto al monitoraggio scientifico nell'ambito del programma Life Turtlnest. (ANSA).