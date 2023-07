Sommerse da oggetti acquistati online, salvate dai carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Per mesi hanno accumulato migliaia di oggetti acquistati online stipandoli nella stessa stanza del loro appartamento in cui si sono rinchiuse per libera scelta: con lo spazio vitale ridotto a soli due metri quadrati, sono state salvate dall'intervento dei carabinieri, chiamati dal marito e padre delle due donne, stanco e preoccupato di vederle consumarsi lentamente.

È accaduto a Macerata Campania, nel Casertano, protagoniste della triste vicenda una madre ed una figlia di 64 e 29 anni.

I carabinieri sono intervenuti con i vigili del fuoco, che sono entrati nella stanza accertando le scarse condizioni igienico-sanitarie. Le due donne che avevano scelto di vivere in quel modo, senza alcuna costrizione da parte del loro familiare, sono state trasportate presso gli ospedali di Aversa e Sessa Aurunca per le cure necessarie. (ANSA).