Sangiuliano, ci candidiamo a governo territorio con i risultati

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - "Le cose per la città di Napoli le stiamo facendo, ovviamente se fai cose concrete ti puoi candidare legittimamente al governo del territorio". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo all'apertura della nuova sede di Napoli di Fratelli d'Italia.

A chi gli chiedeva se FdI intenda candidarsi a governare la Campania nelle regionali del 2025, Sangiuliano ha risposto: "Le elezioni sono un appuntamento della democrazia e la destra è sempre pronta. Il centrodestra ha la credibilità acquisita attraverso il lavoro svolto e potrei fare un lungo elenco delle cose fatte in pochissimi mesi per Napoli: abbiamo portato a 148 milioni il finanziamento per l'Albergo dei Poveri e stiamo incalzando i vari enti affinché si faccia rapidamente questa opera importante, abbiamo dato finanziamenti per il Maschio Angioino che versa in condizioni di degrado, adesso attiveremo il treno Roma-Pompei. Abbiamo dato risorse importanti su tutto il sistema culturale della città perché la cultura è un tratto distintivo importante, fondamentale di questa città. Stiamo aumentando il numero dei grandi musei dotati di autonomia: qui nasceranno i musei nazionali del Vomero che accorperanno insieme Castel Sant'Elmo, San Martino e la Villa Floridiana, su cui abbiamo attivato stanziamenti che erano stati fatti da tempo ma che poi nessuno aveva avuto la capacità di spendere. Le cose per la città di Napoli le stiamo facendo e se le fai ti puoi candidare legittimamente al governo del territorio". (ANSA).