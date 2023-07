Sangiuliano a Ercolano, 44 mln per recuperare Villa La Favorita

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 07 LUG - Partire dal recupero di villa La Favorita e in generale dal complesso delle Ville Vesuviane per compiere una operazione di rilancio della cultura e del turismo: è l'obiettivo indicato a Ercolano dal ministro Gennaro Sangiuliano.

Il responsabile della Cultura ha compiuto un giro tra le ville, soffermandosi in particolare sulla Favorita, struttura oggi in condizioni di degrado ma al centro di un importante progetto di restauro con un finanziamento di 44 milioni di euro: 32 dai fondi del Pnrr e 12 dell'Agenzia del Demanio e dal Pon Cultura e Sviluppo Fesr 2014-2020. "C'è - ha ricordato Sangiuliano - un importante stanziamento di fondi pubblici che vanno spesi con onestà, efficienza e rapidità per far rinascere questo sito. Abbiamo le risorse per recuperare La Favorita e altre ville, puntando a una operazione più ampia perché questi siti possono anche ricoprire funzioni ben precise a livello universitario, diventando sedi di biblioteche, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca. Quando si porta l'università in un territorio, si porta la qualità".

Dunque le ville vesuviane come volano di una crescita complessiva del territorio, cominciando dalla loro attrattività turistica: "La priorità è puntare su obiettivi e progetti precisi, non mettere in campo idee infinite e disperdere le energie. Villa La Favorita è luogo di grande bellezza oggi in condizioni di degrado, ma ci sono le risorse. Se l'avremo recuperata e la mettiamo a sistema, dandole vocazione ad esempio in ambito accademico, sarà già un risultato importantissimo. Il rettore mi ha detto che avrebbe piacere di assumere la responsabilità di dedicare alcuni spazi a scuole di specializzazione o a dottorati di ricerca". "La cultura è questa - ha sottolineato il ministro -. Altri si soffermano alle piccole polemiche, io vado avanti giorno dopo giorno, mattone dopo mattone. Tra qualche giorno inaugureremo il treno diretto da Roma a Pompei e sarà un'altra opportunità per il territorio e poi vedremo un domani di portare il treno anche ad Ercolano". Il ministro ha visitato anche Villa Campolieto dove ha inaugurato la nuova biblioteca e la mostra "Mare, paesaggi e archeologia del Golfo di Napoli". (ANSA).