Locazioni in nero ai turisti a Vibonati

(ANSA) - VIBONATI (SALERNO), 07 LUG - La Guardia di Finanza di Sapri ha scoperto irregolarità sui contratti delle locazioni estive e sulla mancata erogazione delle tasse di soggiorno nel comune di Vibonati.

In particoalre, i controlli sono stati effettuati nella frazione marina di Villammare presso una ventina di strutture ricettive.

Gli uomini della Fiamme Gialle, in collaborazione con gli agenti dei locali comandi della polizia municipale, continueranno i controlli anche nei prossimi giorni in diversi centri costieri del Golfo di Policastro al fine di contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione fiscale per i contratti di locazione, soprattutto nel periodo estivo. (ANSA).