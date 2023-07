Intesa Comune Napoli-Cdp per agevolare partenariato

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Stimolare gli investimenti pubblici e privati, facilitare l'accesso alle risorse europee e generare un impatto positivo sul territorio. Sono gli obiettivi del protocollo d'intesa siglato oggi dal Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti. Per consolidare ulteriormente la cooperazione tra le due istituzioni, Cdp, nel ruolo di advisory partner della Commissione Europea, offrirà al Comune di Napoli servizi di consulenza tecnica e finanziaria volti a migliorare le procedure e gli strumenti operativi dell'amministrazione comunale e favorire la realizzazione di interventi di partenariato pubblico privato nell'ambito del programma InvestEU. "Il protocollo ci servirà per istruire e supportare tutti i progetti che abbiamo di partenariato pubblico-privato proprio nella logica di attrazione di investimenti sui grandi progetti per la città - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - Avere questa partnership con Cdp è per noi molto importante sia dal punto di vista finanziario che tecnico perché ci consente di avere un supporto ad altissimo livello per le azioni di sviluppo economico della città che per noi sono fondamentali". Grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla stessa Cdp, Cassa affiancherà il Comune in tutte le fasi tecnico-operative che riguardano anche la stima complessiva delle iniziative, la fattibilità economica e la valutazione d'impatto ambientale, sociale ed economica dei diversi progetti dell'ente. Per garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di collaborazione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, Cdp e il Comune metteranno in campo diverse azioni a cominciare da un monitoraggio dell'avanzamento del cronoprogramma concordato. "Questo protocollo d'intesa che serve a collaborare e ad offrire la nostra consulenza su progetti in partnership pubblico privato che riguardano vari campi - ha sottolineato l'ad di Cdp, Scannapieco - Cdp si mette a disposizione dell'amministrazione comunale di Napoli per fare squadra e, come è nella tradizione di Cdp, per aiutare a sviluppare e a velocizzare le progettualità su tematiche che riguardano anche il Pnrr". (ANSA).