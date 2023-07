Incidente stradale nel Napoletano, muore bimba di 8 anni

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Una bambina di 8 anni è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano, nel Napoletano. Giunta in condizioni disperate all'ospedale Santobono di Napoli, per lei non c'è stato niente da fare. La piccola - che ha ricevuto le prime cure all'ospedale di Castellammare di Stabia - trasferita nel presidio partenopeo è stata sottoposta a intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo è deceduta a causa della gravità del trauma riportato. (ANSA).