Carceri: ispettore preso a testate da detenuto nel Casertano

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Violenta aggressione ai danni di un ispettore della polizia penitenziaria ieri, preso a testate da un detenuto psichiatrico nel carcere casertano di Carinola. Il poliziotto, che ha riportato un trauma al setto nasale, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari.

"La chiusura degli Opg - commenta Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - ha destabilizzato il circuito detentivo: sono pochi gli strumenti di sostegno per questi soggetti che devono essere invece presi in carico dalla sanità regionale".

"Le Rems - aggiunge il sindacalista - non funzionano, ci sono lunghe liste di attesa, e questi detenuti rimangono in carcere gravando sull'operato della polizia penitenziaria".

"Malgrado queste criticità e l'ormai cronica carenza di organico - conclude Auricchio - il personale di polizia penitenziaria del carcere casertano riesce, ma con enormi sacrifici, a mantenere l'ordine e la sicurezza". (ANSA).