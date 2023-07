Auto in fiamme sulla Statale 91, autista in salvo

(ANSA)- AVELLINO, 7 LUG- In poche decine di secondi le fiamme hanno avvolto l'auto che è andata completamente distrutta.

L'uomo a bordo ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. È accaduto nella tarda serata di ieri sulla Statale 91 nel territorio di Andretta, in provincia di Avellino. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia che hanno domato le fiamme e soccorso l'automobilista che oltre il comprensibile spavento non ha subito conseguenze di sorta.

