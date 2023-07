Auto contro un tir sulla Variante est di Avellino

(ANSA)- AVELLINO, 7 LUG- Grave incidente stradale sulla Variante di Avellino, in direzione del casello autostradale dell'A16 di Avellino est, nel quale sono stati coinvolti un'auto ed un tir. L'impatto è stato molto violento. I due coniugi a bordo dell'auto sono rimasti feriti e trasportati d'urgenza in ospedale mentre il conducente del camion non riportava grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Le pattuglie della Polstrada hanno diretto le operazioni per smaltire il traffico che è stato bloccato per quasi un'ora. (ANSA)