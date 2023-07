Aperto nuovo presidio dei Carabinieri a Sant'Angelo d'Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 07 LUG - E' stato inaugurato oggi, alla presenza del sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono e del comandante della compagnia Carabinieri di Ischia, il capitano Tiziano Laganà, il nuovo posto fisso dell'Arma a Sant'Angelo, il caratteristico borgo e nota meta turistica della parte meridionale dell'isola verde.

Il nuovo presidio che sarà attivato quest'anno sperimentalmente, si trova a pochi metri dalla piazzetta santangiolese, ed è ospitato in un locale reso disponibile da privati e sarà fondamentale per assicurare a Sant'Angelo - che durante l'estate diventa una vivace isola pedonale grazie alla presenza di diversi negozi e locali di ristoro - la presenza costante dell'Arma in una zona dell'isola che in precedenza era assicurata da turni di pattuglie provenienti dalla stazione carabinieri di Barano d'Ischia e dal Nucleo operativo radiomobile ischitano, ma la distanza da percorrere per raggiungere il borgo in caso di emergenza rendeva comunque difficile interventi rapidi.

Per il sindaco Iacono "oggi è una giornata importantissima per il nostro comune, questo presidio darà sicurezza e legalità a turisti e cittadini; è da un anno che lavoravamo per ospitare a Sant'Angelo l'Arma, che ringrazio per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze del nostro territorio; mi auguro che questo presidio, che per ora è stagionale, diventi in futuro fisso".

"Insieme ai vertici regionali e nazionali dei Carabinieri abbiamo lavorato per aprire questo nuovo presidio", ha affermato il capitano Laganà. "Sant'Angelo è una località piccola ma dai grandi e qualificati flussi turistici e questa iniziativa conferma la prossimità e la capillarità della presenza dell'Arma; saremo presenti soprattutto nelle ore di maggiore affollamento garantendo una pattuglia che presidierà questo angolo suggestivo dell'isola e che sarà vigile anche sui natanti e le imbarcazioni che arriveranno nell'approdo del borgo".

(ANSA).