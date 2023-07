A Ischia arrivi di giugno ok, la crisi turistica è superata

(ANSA) - ISCHIA, 07 LUG - Arrivano buone notizie per l'isola d'Ischia: i report del mese di giugno, in termini di arrivi, raccontano infatti che si è arrestata la crisi turistica dell'isola verde che nei mesi scorsi aveva sofferto un avvio di stagione molto meno brillante del previsto.

Lo stesso governatore De Luca, dopo un incontro coi sindaci delle isole del golfo di Napoli aveva sottolineato che Ischia era in sofferenza ma che i problemi causati dall'emergenza frana erano stati risolti, invitando tutti i cittadini della Campania a visitare l'isola tornata in condizioni adeguate ad accogliere i vacanzieri.

A confermare l'inversione di tendenza arrivano i dati della Guardia Costiera secondo i quali a giugno sono sbarcate complessivamente, nei tre porti ischitani di Ischia, Casamicciola e Forio, 255.000 persone rispetto alle 271 mila del 2022, una differenza in negativo inferiore al 6 % causata probabilmente dai numerosi giorni di maltempo che hanno caratterizzato il mese appena trascorso e che è comunque più contenuta rispetto a quelle registrate negli altri mesi primaverili.

Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi Ischia, racconta così il momento che vive l'isola: "Non possiamo parlare di vera e propria crisi, i dati in realtà sono molto eterogenei; ci sono ad esempio hotel che registrano percentuali di riempimento addirittura migliori rispetta agli anni passati, anche pre covid. Abbiamo subito certamente una contrazione dei flussi dovuta alla alluvione però, grazie ai turisti che arrivano da nuovi mercati, stiamo recuperando: è probabile che siano in sofferenza soprattutto quelle strutture che non si sono aggiornate rispetto ai nuovi gusti dei viaggiatori".

Intanto per questo weekend diverse collegamenti marittimi per l'isola verde di navi ed aliscafi sono già sold out: dalle compagnie di navigazione consigliano vivamente di prenotare per non rischiare lunghe attese ai porti sotto il sole mentre in alcuni degli hotel più esclusivi si attende l'arrivo di numerose celebrità, del cinema e dello spettacolo per l'imminente Global Festival. (ANSA).