(ANSA)- AVELLINO, 6 LUG- Un pulcino di gheppio è stato salvato dai Vigili del Fuoco di Grottaminarda, in provincia di Avellino, dopo essere caduto dal suo nido. Il piccolo rapace, non ancora in grado di volare, è stato soccorso in contrada Barricella dalla veterinaria della Asl, Cinzia Annese, e dai Caschi Rossi che sono intervenuti con un'autoscala. L'esemplare, dopo essere stato visitato, è stato ricollocato sano e salvo nel suo nido. (ANSA)