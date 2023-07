Tir si ribalta in prossimità del casello della A16

(ANSA) - AVELLINO, 06 LUG - Un tir si è ribaltato a poca distanza dal casello autostradale dell'A16 Napoli-Canosa di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento.

Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma per precauzione è stato trasferito in osservazione all'ospedale di Ariano Irpino.

Disagi alla circolazione per alcune ore, a partire dalla tarda mattinata, per consentire i soccorsi e la rimozione dell'autotreno. (ANSA).