Sindaco su treni Circum dopo nuovo piano, 'troppi disagi'

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 06 LUG - Ha deciso di testare di persona il nuovo piano di servizio predisposto dall'Ente Autonomo Volturno, in particolare in relazione alle difficoltà manifestate da diversi utenti circa gli spostamenti per la penisola sorrentina. E così questa mattina Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco, uno dei comuni esclusi dal servizio lungo la tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana, ha preso il treno dalla stazione centrale della sua città, ha raggiunto Torre Annunziata, ha cambiato per Sorrento, è sceso a Castellammare di Stabia e ha poi fatto il percorso inverso.

Risultato, secondo lo stesso primo cittadino, un tempo complessivo pari a due ore e un quarto.

Con lui, tra gli altri, l'assessore ai Trasporti sostenibili Laura Vitiello e il vicepresidente di Federalberghi Costa del Vesuvio Corrado Sorbo.

I partecipanti si sono dati appuntamento alle 9.30 alla stazione centrale della ex Circumvesuviana, in piazza della Repubblica: "Il treno delle 9.54 ha accusato alla partenza un ritardo di quattro minuti". E "l'aria condizionata era fortissima, con uno sbalzo di temperatura ritengo di almeno 15 gradi. Giunti a Torre Annunziata una nuova escursione termica, mentre al sole abbiamo dovuto attendere il treno delle 10.18 (in ritardo di due minuti). Qui ci ha accolti un convoglio stracolmo proveniente direttamente da Napoli, che si è liberato in parte solo alla fermata di Pompei scavi-Villa dei Misteri". A Castellammare di Stabia il sindaco di Torre del Greco è arrivato alle 10.40 circa. Il primo treno utile per tornare a Torre Annunziata era quello delle 11.01 (poi arrivato con sei minuti di ritardo). "Il tempo di un caffè e siamo rimontati a bordo di un treno che ricordava nelle forme e purtroppo soprattutto nei servizi quelli che prendevo ai tempi dell'università. La temperatura era da girone dantesco. A Torre Annunziata non è mancata una nuova sorpresa: di lì a pochi minuti sarebbe partita la 'navetta' Torre Annunziata-Napoli delle 11.33. Abbiamo dovuto percorrere un sottopasso con gradini enormi a passo sostenuto per non perdere la corsa. Il costo della corsa andata e ritorno è tutto sommato contenuto (4,40 euro), ma i tempi e la qualità del servizio non appaiono accettabili". (ANSA).