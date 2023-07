Sindacati, 'Mimit si impegna ad un nuovo piano industriale Iia'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Sul futuro di Industria italiana autobus (Iia) "il Mimit ci ha rassicurato sul fatto che non è mai stata contemplata alcuna ipotesi di procedura concorsuale, ma ha aggiunto che l'impegno finanziario da parte degli azionisti proseguirà nel momento in cui sarà supportato da un piano industriale credibile, che contempli anche incrementi di produttività. Inoltre ha aggiunto che entro fine anno ci si propone di individuare il soggetto privato a cui affidare la gestione dell'impresa". Lo affermano i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm dopo l'incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy, dove i lavoratori degli stabilimenti di Avellino e Bologna hanno manifestato per chiedere il rilancio di Iia, nel giorno dello sciopero.

"Accogliamo con soddisfazione l'impegno del ministero a supportare un rilancio di Industria italiana autobus, ma ribadiamo la nostra convinzione sulla opportunità di mantenere la presenza di soggetti pubblici nell'azionariato di Iia.

Confidiamo infine di avere presto un confronto in sede sindacale con il nuovo gruppo dirigente", concludono i sindacati. (ANSA).