Operaio muore durante la manutenzione di una condotta idrica

(ANSA) - CASERTA, 06 LUG - Un operaio è morto questa sera ad Ailano, in provincia di Caserta, mentre stava effettuando la manutenzione di una condotta idrica in un tombino. Lo si apprende dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, una cui squadra, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta sul posto, in località le Vaglie.

I vigili del fuoco hanno recuperato l'operaio attraverso una manovra 'saf' (speleo alpino fluviale), consegnandolo alle cure del personale del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. (ANSA).