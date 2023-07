Non si ferma all'alt e scappa, arrestato

(ANSA) - CASERTA, 06 LUG - La Polizia di Caserta ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un venticinquenne di Napoli, che è stato denunciato anche per truffa e sostituzione di persona.

Il giovane era alla guida di un'auto che non si è fermata all'alt intimato da agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sessa Aurunca, durante un posto di controllo sulla statale Domitiana, nel comune di Cellole. I poliziotti si sono quindi messi all'inseguimento del veicolo, che dopo circa tre chilometri è stato bloccato: durante la fuga il conducente si è liberato di alcune scatole di cartone, lanciandole dal finestrino, provocando paura e confusione tra gli automobilisti in transito.

A bordo dell'auto, gli agenti hanno rinvenuto oltre 30 smartphone Apple, ritenuti provento di una truffa, come accertato nelle indagini successive. (ANSA).