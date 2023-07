L'ex vuole denunciarlo e lui la segue in caserma, arrestato

Esasperata dal comportamento persecutorio del suo ex compagno, si è presentata alla caserma dei carabinieri per sporgere un'ennesima denuncia, ma anche lì è stata seguita dal suo stalker, che è stato arrestato. È accaduto alla stazione dell'Arma a Macerata Campania, nel Casertano. Gli atti persecutori erano già stati denunciati dalla donna.

L'uomo, un 36enne, hanno accertato i carabinieri, non voleva rassegnarsi alla fine della relazione e da tempo tempestava l'ex di messaggi quotidiani, fino ad arrivare a danneggiarle l'auto, a raggiungerla dove si trovava, anche al lavoro, e a minacciarla di morte. Non ha desistito neppure quando la donna si è recata in caserma: lo stalker ha continuato ad inviarle messaggi e l'ha seguita ossessionato. I carabinieri se lo sono trovati di fronte, l'hanno bloccato e ammanettato, portandolo in carcere.